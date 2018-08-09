挺柯恐遭清算 藍世聰：不可能再挺另一個人

台北市長柯文哲（左）在民政局長藍世聰（右）等人陪同下，今出席主持廣慈博愛園區ABC標統包工程聯合開工祈福典禮。藍世聰說，他若被開除黨籍，是百般不願意但是又何奈，希望黨中央能思考這是多大傷害。（記者廖振輝攝）

2018-08-09 12:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨9月起將全國盤點，所有違反黨紀的人都會被處分，台北市民政局長藍世聰多次公開力挺台北市長柯文哲，遭點名若公開輔選、違反黨紀，不排除開除黨籍。藍世聰今受訪，語帶不解反問，身為政務官，若不支持政策，不支持市長，不為政策辯護，難道內閣部會首長不挺總統嗎？這很奇怪，若真因此被開除黨籍，他是百般不願意但是又何奈，希望黨中央能思考這是多大傷害。

但若如果黨要求他幫姚站台，藍世聰苦笑說，一個人不可能在候選人上這樣搖擺，「我覺得這不是我可以做得到的事，挺一個人就不可能再挺另一個人。」

藍世聰直言，他身為民進黨員，希望民進黨在行使黨紀時要很審慎思考，黨紀只能約束黨意不能約束民意，黨意、民意有落差時，如果行使黨紀不能獲得民意支持，對黨反而是傷害。

由於藍世聰曾在議場備詢時公開表態，要挺柯到底，會幫他站台。藍世聰今表示，不惜被開鍘也會輔選到底，這是一個選擇，對的事情就要全力以赴，強調他會在支持柯文哲這方向上全力以赴。

藍世聰也替民進黨緩頰說，整個黨的運作要面對不同的意見想法，他當過民進黨副秘書長，很清楚要去管理一個黨不容易，尤其當一個決策做下去以後，可能面對衍伸更多問題，例如民進黨在台北市長要自提還是禮讓，他跟黨中央意見是不一樣的。

藍世聰重申，「柯文哲是一個很認真做事的人，我在旁邊看得很清楚，對於這樣一個認真的人，我應該支持他。」

市長柯文哲受訪時被問及，藍世聰受訪時說要看民進黨的黨意跟民意有沒有接上，是否代表藍認為民進黨的作法有欠妥當？柯文哲僅笑說，「你不要幫他解讀好不好。」