接見歐洲議員 總統盼支持歐盟和臺灣洽簽「雙邊投資協定」

總統蔡英文接見「歐洲議會」議員、「泛歐自由黨派聯盟」主席范巴倫（Hans van Baalen）夫婦暨公子，感謝范巴倫主席多年來對臺灣的大力支持，也期盼支持歐盟和臺灣洽簽「雙邊投資協定」（BIA），提升雙方的經貿夥伴關係。（總統府提供）

2018-08-09 13:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今（9）日上午接見「歐洲議會」議員、「泛歐自由黨派聯盟」主席范巴倫（Hans van Baalen）夫婦暨公子，感謝范巴倫主席多年來對臺灣的大力支持，也期盼支持歐盟和臺灣洽簽「雙邊投資協定」（BIA），提升雙方的經貿夥伴關係。

蔡總統致詞時首先歡迎來自荷蘭的好朋友─范巴倫主席再次訪問臺灣，上一次范巴倫主席來訪，是參加她的就職典禮；這一次則將在臺灣四處走訪，相信以范巴倫主席對臺灣的熟悉跟了解，這趟訪問交流中，一定能感受到臺灣的進步跟改變。

蔡總統說，過去這兩年來，政府積極推動「5加2產業創新」，促進轉型升級，包括「綠能科技」、「物聯網」等產業的發展，都為臺灣跟歐盟的產業合作提供了新的機會。

蔡總統指出，歐盟一直是臺灣最大外資來源，她期盼范巴倫主席支持歐盟和臺灣洽簽「雙邊投資協定」，提升雙方的經貿夥伴關係。

談及臺荷關係，蔡總統表示，近年來兩國互動更加密切，除了成功建立固定的對話機制，我們也希望未來能跟荷蘭擴大互訪跟交流，並儘早完成《臺荷關務互助協定》洽簽及《臺荷青年度假打工協議》等重要合作來共創雙贏。要達成這些目標，也需要范巴倫主席的一臂之力。

蔡總統感謝范巴倫主席多年來對臺灣的大力支持，也提及，上個月她剛跟「國際自由聯盟」（LI）的米洛維斯主席（Juli Minoves Triquell）見面，而范巴倫主席不論在「國際自由聯盟」主席任內，或現今擔任「國際自由聯盟」榮譽主席，都非常關心臺灣的國際參與，也促成更多國際友人支持臺灣。

蔡總統期待范巴倫主席在國際場域持續為臺灣發聲。她說，范巴倫主席對臺灣的友好情誼，是深化臺荷及臺歐關係的重要助力，「未來我們繼續攜手並進，促進更多的合作交流。」最後，蔡總統再次歡迎范巴倫主席和家人來到臺灣，並祝福行程圓滿順利。

訪賓一行由外交部次長謝武樵陪同，前來總統府晉見蔡總統，國家安全會議秘書長李大維也在座。