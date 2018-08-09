蔣月惠要求公開公勇路徵收明細 屏縣府：須住戶同意

屏東縣議員蔣月惠（戴紅帽者）帶領公勇路、光復路等反拆遷戶抗議。（記者羅欣貞攝）

2018-08-09 12:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市公勇路拆遷案持績僵持，縣議員蔣月惠今天（9日）帶領反拆遷戶，在現場再度表達抗議心聲，她要求縣府公布徵收明細表，縣府回應，因牽涉個資，徵收戶同意才能公布，針對不同意戶，縣府繼續溝通。

蔣月惠質疑，公勇路拓寬徵收補償金從原來1．8億元，追加至3．2億元，是依據何法？之前同意的14戶中，金額也依據該標準嗎？有全體公平嗎？所以希望縣府公布公勇路連同拓寬、徵收經費共3.47億的收支明細表，徵收部分可去除個資如姓名，留地號與徵收面積、價格，讓住戶核對。

蔣月惠還說，公勇路拓寬所需取得的土地，縣府指有48筆，但她去查有53位土地所有權人，為何數字兜不攏？總之，政府不應迫拆民宅，不同意戶的訴求就是拒絕私有土地被強制分割徵收、爭取生存權與財產權，要求保持原狀。

屏東縣政府發言人黃建嘉稍後回應，針對明細問題，縣府已在7月30日以公文回覆蔣議員；同一筆土地有多位土地所有權人，是正常的現象，沒有數字不符的問題，「這是常識」。

黃建嘉也說，1.8億是依照當時規定的公告地價加4成計算出來，後來2012年土地徵收補償修法，改採市價計算，縣府也請地價評議委員會再次審查，追加至3.2億元，為住戶爭取權益，全部21戶適用這項標準；如果住戶願意同意公開明細，縣府才能公布，否則就是洩漏個資。

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