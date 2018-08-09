下架維尼文是自我審查？外交部：不要懷疑我們

2018-08-09 12:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國無理由禁播《摯友維尼》，我外交部原先透過推特聲援維尼，強調在台灣「熊熊平等」，外媒解讀為嘲諷（mock）中國。但外交部昨晚又撤下相關推文，並稱遭到媒體不當解讀。至於為何是主動下架推文，而非澄清報導，是否顯示外交部覺得理虧？外交部發言人李憲章今天回答媒體提問時，要媒體尊重外交部的處理方式，「請不要懷疑！」

台灣外交部7日在推特上以台灣觀光代言熊「喔熊」視角聲援維尼，強調在台灣「熊熊生而平等！」，美國有線電視新聞網（CNN）注意到此事，並解讀外交部此舉是在嘲諷中國沒有言論自由，意在凸顯台灣比中國享有更多的言論自由。

台灣媒體跟進報導時，外交部第一時間表示，外交部長期透過各種管道，向世界各國人們強調「台灣是個言論自由的民主國家」，這次只是透過不同方式表達，「就這麼簡單」。

但外交部昨天晚間又主動將相關推文下架，並稱原先盼強調台灣創作及言論自由，為免「無謂、錯誤解讀」，予以移除。外交部對創作及言論自由的支持立場從未改變。

媒體今在外交部例會上詢問外交部，何為不當解讀？是否指CNN解讀為「嘲諷」的相關內容？李憲章坦言說「是」，他說外交部是用隱晦方式傳達，但外面解讀是做了強烈對比，不希望衍生下去才下架。媒體追問是不是指CNN時，李憲章略帶怒意回答「不必對號入座」。

媒體又提問道，如果是CNN錯誤解讀，那應該是請CNN更正澄清，不是下架，這樣是不是有點自知理虧？李憲章提高聲量說，針對一個被誤解的問題，外交部有不同處理方式，「你們要尊重我們對這問題的選擇，請不要懷疑！可以質疑！」