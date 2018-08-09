盧秀燕陣營指控：林佳龍濫用公帑、變相賄選

國民黨團陳列台中市政府在花博說明會、地方座談會發送給民眾的各項禮品，質疑有變相賄選之嫌。（國民黨團提供）

2018-08-09 11:32

〔記者施曉光／台北報導〕立法院國民黨團今天上午召開「林佳龍公帑黑白開，行政中立是個屁！」記者會，由擔任國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部主委的黨團總召江啟臣與黨團幹部、台中市議員黃馨慧、盧總部發言人蔣豐懋等人出面指控台中市長林佳龍假借花博說明會、地方座談會等名義，濫用龐大公務預算為自己助選、造勢，並呼籲檢調主動調查。

盧秀燕陣營質疑，在這些以公家資源舉辦的座談會現場中，不但出現「林市長我們支持你」等類競選、紅衛兵式的噁心標語，會後更發送給參與民眾最高市價二百元以上的沐浴禮盒、花博禮品卷、餐盒等，嚴重違反行政中立，更有變相賄選之嫌。

江啟臣指出，經過市價調查，像不鏽鋼保鮮碗市價要一百三十元以上，沐浴香皂禮盒市價更超過二百元，已經超過法務部規定候選人禮品不得超過三十元的規定，他痛批林佳龍違反行政中立利用公家資源做個人競選，透過送禮變相賄選，而且已經有許多民眾投訴。

江啟臣表示，行政機關辦這麼荒謬的活動，不但讓台中市民極為反感，林佳龍公然用行政資源幫自己競選，已到了毫無忌憚的地步，涉嫌嚴重違反賄選及行政不中立，呼籲檢調及監察院主動調查，還給台中市民一個乾淨的選風。

國民黨團在現場播放花博說明會、座談會現場的影片。國民黨團書記長曾銘宗表示，影片中這些所謂「地方意見領袖座談會」、「花博說明會」等場合，林佳龍不僅毫不避諱發放有賄選之嫌的禮品、禮盒，工作人員還貼上醒目的「林市長我們愛你」、「我們支持您林市長」等違反行政中立、類競選的造勢標語，像是回到威權時代，外界觀感非常不佳。

曾銘宗指出，林佳龍到座談會現場時，工作人員還以啦啦隊彩球排排站列隊歡迎，大喊「市長市長我愛你」，只見林佳龍沾沾自喜、樂在其中，影片內容還被網友製成Kuso版瘋傳，大酸「龍皇帝駕到」，令人啼笑皆非。

吳志揚表示，「花博說明會」分別在台中市二十九個行政區舉辦，共五百多個里，總共三百多場說明會，如果再加上所謂的「地方意見領袖座談會」多達四百場到五百場，總共超過八百場，以每場三百人估計，高達二十四萬人次，台中市政府面對議員質疑被迫承認，地方領袖座談是由民政局「區里行政-區政監督及里鄰組織-業務費-一般事務費」項下支應，明顯有利用公帑助選之嫌。

台中市議員黃馨慧表示，林佳龍到處舉辦的花博說明會、地方領袖座談會，根本就是為個人政績宣傳的競選活動，她並指出，花博說明會表定共五十分鐘，林佳龍幾乎是二十分鐘後才來，來了之後一定講他做得有多好，還不忘批判競爭對手盧秀燕，真正談花博只有十分鐘，根本名不符實，有的場次甚至要跟市長合照，才能拿花博禮品兌換券。