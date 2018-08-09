軍公教年改制度差異 考試院1次說清楚

2018-08-09 11:19

〔記者劉力仁／台北報導〕考試院今天院會由銓敍部進行「107年軍公教人員年金改革方案之比較」專案報告，銓敘部分析軍公教年改差異包括，最低保障金額、退休所得替代率、優惠存款制度等，銓敘部說明，軍人「役期短、退除早、離退率高」與公務人員的陞遷、任期及薪資結構不同，因此年改方案中脫鉤處理。

銓敘部專案報告，差異如下；

第一、最低保障金額，軍職人員較公教人員高，以107年待遇標準計算，公教人員為3萬3,140元。軍職人員為3萬8,990元。

第二、軍職人員不採公教人員的替代率上限方式。公教人員退休所得替代率上限，分10年半時間逐年調降。以35年、30年、25年年資為例，第1年半分別降至本俸2倍的75%、67.5%、60%，接下來每年遞減1.5%，在第11年以後則分別降至60%、52.5%、45%。

軍職人員部分，已退及現役人員的退休俸，一律按新制月退休俸率計算，原領月退除所得（含優存利息）高於新制者，高出差額，分10年調降。服役滿20年，起支俸率是55%，每增1年增給2%。但軍官核給俸率上限為90%；士官核給俸率上限為95%。

第三、軍職人員支領退休俸者，僅有原領月退除所得高於新制月退休俸時，其差額屬優存利息部分，採10年平均調降；支領一次退伍金者，同公教人員優存調降方案。

第四、軍職人員保留一次補償金，公教人員全面取消年資補償金。

第五、公教人員不論一次退或月退，其計算基準係逐步調整為退休前15年平均俸額。軍職人員月退休俸計算基準改為最後在職1/5年資本俸平均數，一次退伍金維持最後在職之本俸為計算基準。

第六、退休公教人員再任者，以「再任期間每月支領薪酬總額超過法定基本工資」（現行為2萬2,000元）作為應否停發月退休金之標準；退役軍人再任者，以再任期間每月支領薪酬總額超過「公務人員委任第一職等本俸最高俸額及專業加給合計數額」（今年為3萬3,140元）作為應否停發退休俸或贍養金之標準，高於公教人員。

退休公教人員再任私校職務且每月支領薪酬總額超過限額者，停發月退休金；退役軍人再任私校而應受限者，僅限於再任私立大學之專任教師。

第七、軍公教年改法案均增訂離婚配偶退休金請求權及育嬰留職停薪年資採計等規定，但軍人全額負擔繳付退撫基金費用之育嬰留職停薪年資，不得作為成就領取退休俸之資格。