曾永權號召退休軍公教 年底幫國民黨打贏生死存亡之戰

2018-08-09 11:37

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席兼秘書長曾永權今日上午出席台北市公教軍警消暨退休人員座談會致詞時表示，國民黨未來一定會在年改釋憲案上與軍公教站在一起，他並拜託在場人士幫忙號召全國軍公教，一起幫國民黨打贏今年選舉，強調此役為國民黨生死存亡之戰，只要能贏台北市，國民黨2018就贏，2020才有機會重返執政，中華民國這塊招牌才能繼續下去。

曾永權表示，已故前總統蔣經國過去擔任行政院長時說過，台灣經濟就是靠軍公教捨棄領取企業界高薪，經由高考、特考管道進入政府，為民服務，為國家奉獻犧牲的退休軍公教，卻被民進黨以粗操、草率、仇恨手段推動年金改革，他與國民黨主席吳敦義過去多次到立法院為軍公教聲援，但無奈民進黨以多數席次暴力，如同坦克車般的通過違憲、違法的年金改革，以及許多清算鬥爭法案。

他強調，國民黨中央與立法院黨團會全力護衛退休軍公教權益，有關年改釋憲案，國民黨會與退休軍公教站在一起。

曾永權表示，民進黨雖然執政失敗，但以為只要消滅國民黨，就能永遠長期執政，因此這次選舉是國民黨的「最後一擊」，希望大家一起用選票教訓不公不義的政府。

他還說，民進黨雖然奪權有術，但治國無方，只會搞清算鬥爭，今年的「政治土石流」必定會沖向民進黨，民心向背已經很清楚，呼籲所有退休軍公教人員把過去的辛苦、委屈，化為這次選舉的團結力量。