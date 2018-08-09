駁救國團為附隨組織 國民黨舉歷史資料 「證明」只「輔導」

救國團被認定附隨組織，國民黨拿出全代會資料證明：只以「輔導」立場高度協助國內團體組織（國民黨提供）

2018-08-09 11:11

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院不當黨產處理委員會認定救國團為國民黨附隨組織，國民黨發言人洪孟楷今日上午召開「黨產會胡亂認定，目的侵佔救國團產」記者會，他拿出民國五十二年國民黨全代會黨務工作報告資料，證明過去國民黨只是以「輔導」的立場與高度，對於國內各團體組織給予協助。

他強調，在同一份報告的「一般民運工作」項目中，國民黨當時也輔導宗教團體、社會性團體、學術團體、國際團體，難道這些團體也能算是國民黨的附隨組織？難道輔導中華民國會計師公會參與活動，輔導中華民國律師公會參與會議，這些專業的公會是國民黨能夠掌握的嗎？

洪孟楷表示，根據黨產條例中的附隨組織定義，要有金錢或人員指派的直接影響力，國民黨與救國團並無這樣的關聯，民國五十八年以前救國團為政府機關，隸屬國防部總政部，這是黨務與行政部門分開的事實，而且救國團與國民黨並無任何附屬、隸屬、從屬的關聯性。

洪孟楷強調，當時的國民黨雖是強勢的，但不能因為如此，就認定國民黨能直接指揮掌握救國團，否則國民黨也不需要遵守法令，把國民黨與救國團分開。

他指出，黨產會運用過往幾十年的歷史文件，以及二０一六年才橫空出世的黨產條例，認定現在的私人財產為國民黨附隨組織，藉此要凍結、侵佔，如此行為是徹底的違憲，更是荒謬，其中細查被黨產會認定為主要資料的過往國民黨黨務工作報告資料，忽略當時時空背景，並漠視其他的報告事務，只針對性的鎖定救國團，坐實蔡政府早就鎖定有團產的救國團，羅織罪名。

洪孟楷強調，黨產會認定救國團為附隨組織，只是想要凍結以便之後佔據私人資產，如此把國家公器當成政治追殺工具，令人無法認同，唯有讓國民黨重返執政，才能撥亂反正。