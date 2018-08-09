9月起黨中央開鍘不挺自家人 姚文智：不是因為我

2018-08-09 10:56

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨7日決議不提名挺柯的黨籍里長邱碧珠、8日黨籍台北市長參選人姚文智發言人洪立齊拋出「退黨說」，黨籍副秘書長徐佳青昨也表示，9月起所有違反黨紀的人都會遭處分，外界解讀為「開鍘清門戶」。黨籍台北市長參選人姚文智今天受訪說，這與拯救自己民調無關，且全國標準都是一致，也不是強勢作為，且這是黨內行之有年的作法。

姚文智今天接受廣播專訪，會後受訪談到，民進黨以黨紀開鍘是在搶救支持度？姚文智說，跟他的支持度無關，全國標準都一致，從北到南都一樣，所有參政同志都知道，黨員言論或行為必須受到規範。

有記者問，4年前白綠合作，9月起黨中央開鍘，要開除不挺姚挺柯的黨籍里長、議員，是否覺得黨中央絕情？姚文智說，提名別人也一樣，不是因為我，這是民進黨行之有年的黨規，這跟黨提名誰，或是過去跟誰合作，毫無關聯，歷來都是如此，大家可以看一下民進黨歷史。

至於黨中央強硬做法會擔心中間選民流失嗎？姚文智說，這不是強硬，過去都如此，民調也是誇大，背後機構有意圖，你們（指記者）都比我還清楚，很多民調是假的，不要拿這些民調；他再強調，這是行之有年，規範黨內同志的作法，也不是強硬，更不是為了特定人士或是在特定時期做這件事。