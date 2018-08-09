「我跟你鐵口直斷」 姚文智：柯文哲一定會選總統！

民進黨台北市長參選人姚文智跟主持人打包票，「我跟你鐵口直斷」，柯一定會選總統。（翻攝自蘭萱時間臉書）

2018-08-09 10:03

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲昨在議會答詢說，目前沒有規畫要選2020年總統，但「世事難料，選的話是意外。」民進黨台北市長參選人姚文智今天接受廣播專訪說，這是柯的話術，並跟主持人打包票，「我跟你鐵口直斷」，他一定會選總統，這跟他是否要當台北市長無關。

姚文智說，柯文哲一定會選總統，這跟他有沒有要當台北市長無關，沒有彈性，「我跟你鐵口直斷」，大家不要以為他還是政治素人，就像學姊事件，柯被質疑物化女性，說「我命不好」，這種就是話術，社會要清楚了解；談到吳音寧，還說「醜媳婦還是要見公婆」，話語中反映性別意識有問題。

主持人問會打贏年底市長選戰嗎？姚文智說，台北市民非常聰明，大家會看清楚參選人有無牛肉，未來自己的政策牛肉會一盤盤端出來，市長角色不是政治操作，或準備要選總統，而是回歸政策討論，提出都市願景，解決市民問題。

談到選民還沒回歸，姚文智說，現在氛圍下，要把政策講清楚，只有買廣告了；至於是否覺得網路對自己不友善，姚說，有些人會刻意帶風向，有些媒體特意跟，相信第一線記者也有感受到，希望接近選舉，媒體運作的方式也有所調整，回歸政策討論，因為柯文哲4年施政乏善可陳，對我們來說，就是勇往直前，提出具體政策。