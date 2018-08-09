阿扁批藍重北輕南 國民黨：為高雄做的比民進黨多

2018-08-09 09:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對前總統陳水扁7日於社群軟體貼文，稱2000年政黨輪替後，才扭轉國民黨「重北輕南」政策，並逐一解決高雄四大沈痾﹔國民黨文傳會代主委唐德明今強烈駁斥，國民黨為高雄做的，絕對比民進黨在高雄執政20年還多。

唐德明質疑民進黨除收割前朝努力外，又為所謂的「高雄四大沈痾」做了甚麼努力？並批評陳水扁留給高雄市的，除了貪腐還是貪腐，實在沒資格多做評論。

唐德明表示，以愛河整治來看，河川整治本來就是一條漫長的路，從該黨王玉雲、蘇南成時代就開始著手，除蓋汙水處理廠，在吳主席擔任高雄市長任內也不斷建設汙水下水道的主幹管及支幹管，並拆除愛河沿岸違建。

民進黨只是接續完成「家庭接管」部分，因此接管率的數字當然比較好看，但這20年除了裝飾霓虹燈和「愛之船」外，民進黨到底多做了甚麼工程整治愛河？現在愛之船也停止載客了，因為愛河根本沒有完成整治，依然臭氣熏天。

唐德明強調，吳敦義主席在高雄執政期間，拚盡全力為高雄飲用水問題奔走，在1993年引進台南南化水庫的水來解決高雄缺水問題，同年更向中央爭取民生、工業用水分離工程，架設自來水高級淨化處裡器，改善高雄水質問題，而且全部費用都由中央支付，沒有花高雄市民一分錢。

唐德明進一步指出，高雄捷運規畫與向中央爭取興建經費，都是在1995年定案，與2000年才就任總統的陳水扁有甚麼相干？現在港、市依然分治，港市合一根本沒具體成果。

唐德明認為國民黨執政時，不論地方還是中央，都實實在在為解決高雄問題做努力，民進黨已在高雄執政20年，卻還是拿國民黨當自己施政不力的擋箭牌，實在對不起所有高雄市民。