談藍世聰挺柯 姚文智：鐵桿綠在市府久了立場轉向

談到民進黨籍的北市民政局長藍世聰，選擇挺柯文哲而非自己；姚說，藍在議會答詢說自己「輔選」柯文哲，就不只是黨規範的問題，就連一個政務官的基本倫理也有點爭議，過去藍也是鐵桿綠，在柯市府團隊工作久了，就有些變化。（圖擷取自蘭萱時間臉書）

2018-08-09 09:48

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天接受廣播專訪，談到民進黨籍的北市民政局長藍世聰，選擇挺柯文哲而非自己；姚說，藍在議會答詢說自己「輔選」柯文哲，就不只是黨規範的問題，就連一個政務官的基本倫理也有點爭議，「過去藍也是『鐵桿綠』，在柯市府團隊工作久了，就有些變化。」

談到黨中央近來動作頻頻，先是不提名南港區里長邱碧珠、姚文智競選總部發言人拋出「退黨說」、黨副秘書長徐佳青指9月1日起違法黨紀將祭出處分，是否代表選戰要步入另一個節奏？姚文智表示，情勢不是定一個時間，我們也是觀察很久，部分同志在市府工作，可能有不同選擇，像藍世聰在議會答詢卻說自己在「輔選」柯文哲，就不只是黨規範的問題，就連一個政務官的基本倫理也有點爭議。

姚文智強調，9月就是選舉正式啟程，坦白說界線也必須清楚，黨有黨的節奏，他都予以尊重，自己不會說特別要怎麼樣。

至於部分里長、市議員態度鬆動，是否覺得這些人西瓜偎大邊，導致自己民調上不來？姚文智說，當然會持續爭取同志協助，也覺得不會太多人跑票，就像里長邱碧珠態度非常清楚，她沒有變化，這段時間就是如此，不用特別覺得是否是柯文哲拜訪而受影響，而邱最後沒有被黨提名，黨也是花很多時間協調，才下這個決定。

姚文智也說，柯文哲製造話題的能力，有目共睹，這部分他當然要再努力，但自己看民調發現，民眾還是有些猶豫，才沒向訪員透露投票意向，碰向現在的社會氛圍，因而選擇保留，當然也有部分是因為支持柯文哲，一來他是現任市長，二是過去民進黨毫無保留支持柯，就像藍世聰在那邊工作後，就有些變化，過去也是「鐵桿綠」。