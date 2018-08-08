時力續推東奧正名公投 黃國昌喊話：賴清德應多支持

2018-08-08 20:33

〔記者葉冠妤／新北報導〕東奧正名公投連署進入最後階段，為爭取合法正名的機會，時代力量執行黨主席黃國昌今傍晚偕同黨籍新北市議員參選人陳志明、曾柏瑜、張祐全在新莊棒球場前發動連署，黃國昌更向行政院長賴清德喊話，應更積極具體支持。

對於賴清德對正名連署持保留態度，黃國昌表示，可以了解賴清德作為行政院長，過去倡議的理念無法再暢所欲言，但看賴院長發言，可以清楚他對於民間發起正名公投還是表示尊重的，但希望尊重以外，賴清德能夠多給發起正名運動的朋友多一點溫暖跟支持。

黃國昌說，接下來希望透過公民投票的民主程序，凝聚台灣人的共識，對國際社會發聲，相信這也是民進黨長期以來所倡議的價值，不該因為主政而有所退縮或改變，希望賴清德可以公開對民間社會推動的正名公投表態不僅樂觀其成，且一旦公投過關，政府會按照民主原則，尊重多數台灣人民的意見，正式向國際奧委會提出申請，至於最後會不會通過與否取決於非常多複雜因素，但沒有理由一開始就故步自封。

時代力量新北市議員參選人將於在服務處設置連署站，本週末也將擴大響應東奧正名小組的全國連署活動，時間地點如下：

【三重】捷運台北橋站

08/11 （六） 09:00-14:00

【板橋】捷運府中站

08/11 （六） 13:00-18:00

【中和】捷運景安站

08/12 （日） 15:00-20:00

【新莊】新莊國民運動中心

08/12 （日） 15:00-20:00

【汐止】汐科火車站

08/12 （日） 15:00-20:00