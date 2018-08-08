陳其邁成立年輕競選發言人團 平均年齡27歲

陳其邁推出年輕競選發言人團，平均年齡27歲。（記者葛祐豪攝）

2018-08-08 19:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今天推出年輕競選發言人團，競選辦公室發言人由立委趙天麟、李昆澤召集，以市議員林瑩蓉為首席發言人，包括市議員陳信瑜、邱俊憲、高閔琳，及高偉勝、張以理兩位年輕幕僚擔任發言人，主責新聞處理及對外發言。另外，楊壹婷、蔣宜庭兩位幕僚，則擔任競選團隊的新媒體發言人。

擔任陳其邁發言人群召集人之一的立委趙天麟表示，競選期間推出的每一項政策都是擲地有聲，且都是擘劃未來高雄下一代的發展政見。反觀國民黨對手韓國瑜有「兩個沒有」，一個是「沒看見」、一個是「沒政見」。

趙天麟指出，「沒看見」是高雄市在過去數十年的努力裡面，沒看見韓國瑜和他所屬的政黨，在高雄揮灑汗水投注心力，看到更多的是唱衰高雄的口水。「沒政見」是除了摩鐵摩天輪讓大家印象深刻外，沒看到其他嚴肅的政見，讓大家感到非常遺憾。

陳其邁競選發言人陣容，橫跨中、青兩個世代，幾位年輕發言人平均年齡更只有27歲，最小僅25歲，每位都是道地的高雄人。

其中最受矚目的，莫過於在地高雄網紅「麵線妹」蔣宜庭，她因為幫忙家計、協助媽媽賣麵線，意外被美食節目發掘，曾在批踢踢表特版引發高度關注。

對於這次接任發言人，蔣宜庭謙虛地說，是因為認同陳其邁對於故鄉高雄的想法，希望能幫上忙，也認為新媒體發言人的工作非常有趣，會努力學習。

楊壹婷則是土生土長的在地高雄人，畢業於文藻大學外語教學系，曾擔任過立委趙天麟的國際事務部執行長與英文教師，個性活潑外向，目前負責主持候選人藝文活動及網路直播。

高偉勝現就讀台大國發所碩士班，出生高雄彌陀漁村的勞工家庭，參與318學運期間，負責新聞媒體，後來在民進黨中央黨部擔任新聞專員，這回負責選戰輿情攻防，強調結合新科技，即時掌握對手訊息。

張以理曾擔任趙天麟國會辦公室新聞聯絡人，有「立院王陽明」之稱，曾投入民進黨三民區議員黨內初選，以「設計跨界政治」為訴求，希望讓城市更美麗。