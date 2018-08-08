艦艇修復作業延長？ 海軍：不影響戰力

海軍艦艇修護作業一延再延，海軍今日表示，各型艦艇戰演訓均不受影響。（資料照，記者羅添斌攝）

2018-08-08 18:44

〔記者涂鉅旻／台北報導〕審計部去年度中央政府總決算報告直指，包括康定級等四型一級艦修復作業延長，其中康定級的修復工作更比既定規定延長13個月。對此，海軍今日表示，各型艦艇依照美軍或原廠技術文件執行各項保養修護作業，嚴格要求維修品質，經海軍檢驗組的認證，方能機動服勤，各型艦艇戰演訓均不受影響。

審計部中央政府總決算審核報告指出，海軍艦艇修護作業一延再延，其中康定級艦平均遭延13個月，導致維修間隔長達21到24個月，成功級、基隆級也被延3個月，濟陽級被延2.75個月；而田單、汾陽等艦出廠已逾3年，核備留修比率高達100％，六年來海軍海事及危安事件18件，有超過7成2是人為因素。

海軍今日表示，因基隆級、成功級、康定級等型艦，已逾中壽期，維修深度增加，維修工項擴大，且部分工程須配合美、法技協執行或料件屬消失性商源，修期適度調整。而海軍艦艇均依年度修製計畫訂定，各艦兩次廠級維修或大修週期，均安排中繼維修或定期保養，均能確保裝備妥善與任務執行。

海軍表示，各型艦維修保養，如同民間汽車保養週期方式，依時間進場保養，或依據實際需要彈性調整保養維修的時間，如發生故障，立即進廠維修，俾於最短時間內修護，與艦艇維修概念相同。