新一代健保卡虛擬化？ 唐鳳幕僚：協作會議非決策

2018-08-08 19:24

〔記者李欣芳／台北報導〕健保IC卡93年1月全面實施以來已逾15年，迄今仍有約1100 萬民眾持有首批發行的健保卡，健保署考量這些卡片因電腦技術日新月異，在資安保護上已落伍，正規劃新一代健保卡推動資安升級，外傳由行政院政務委員唐鳳7月4日主持的協作會議拋實體卡片退場，新健保卡可望走向定額電子錢包與綁定手機的虛擬化卡片。健保署則表示，新一代健保卡仍在規劃中，未納入行動支付及電子錢包的功能。

唐鳳幕僚表示，協作會議本身不具決策性質，所有的意見都是想像，目前也沒有定案，希望外界不要以為是行政院的決策，政府會將協作會議的結論做為決策的參考。

據悉，基於新一代健保卡的改革與一般民眾、醫療提供者與醫療資訊業者相關，今年4月國發會主委陳美伶邀集各部會審議新一代健保卡計畫，為求審慎，請唐鳳及公共數位創新小組協助健保署，針對健保卡改革召開協作會議廣納各利害關係人意見。

首場協作會議7月4日舉行，與會者認為實體健保卡仍需保留，並建議同時發展虛擬健保卡，實體與虛擬併行提供民眾選擇，針對行動支付，共識為市面上已有多種支付工具，不建議健保卡用於支付使用。第2場協作會議今天召開，會議針對健保卡的技術、成本與法規進行可行方案的討論。

健保署表示，目前就新一代健保卡，仍在政策規劃階段，召開一系列協作會議產出可行方案中，並未如媒體報導陳美伶已拍板定案。新一代健保卡目前仍在規劃中，亦未納入行動支付及電子錢包的功能，將充分考量資訊安全、各界可負擔成本、技術便利性與維護醫療品質等前提下提出具體可行方案，提供國人優質、方便與安心的健保醫療服務。