被踢爆是國民黨員 時力桃園市議員參選人這麼說…

2018-08-08 17:06

〔記者謝武雄／桃園報導〕綠黨籍桃園市議員王浩宇今天爆料，同選區時代力量參選人劉祐龍不僅具有國民黨員身分，隸屬黃國園黨部，目前黨費資格還是有效，這樣對選民很難交代。對此，劉祐龍說，他於2006年要幫忙友人參選國民黨代表才入黨，之後就沒有繳納黨費，都已經十幾年了，誰還會在意黨籍是否有效？

對於劉祐龍具有國民黨身分，國民黨桃園市黨部也覺得相當訝異，經清查後發現，劉祐龍隸屬黃國園黨部，雖然多年沒有繳交黨費，但黨籍仍然有效，由於國民黨規定不得具有雙重黨籍，黃國園黨部將會開除劉祐龍黨籍。

王浩宇說，時代力量急著找人選，在提名之前並沒有對參選人做過背景調查，再加上主委是台北人，對地方完全不了解，才會出現提名國民黨黨員參選議員的離譜狀況。事實上，劉祐龍過去是國民黨且具備統派色彩身分，早就在政治圈傳開，變成大家茶餘飯後笑話，時代力量這樣提名很難對選民交代。

劉祐龍則說，他曾經擔任議員黃敬平的競選助理，但在太陽花學運之後，雙方在中國議題、台灣民主化、國家正常化的看法上分歧，加上東吳研究所在徐永明教授指導下，他決定代表時代力量在中壢參選。

劉祐龍說，當兵服的是空降傘兵，或許對某些人來說，投入選舉沒有什麼，但對出身平凡的他來說，投入選舉就像跳傘一樣，需要鼓起勇氣，才有辦法跳出原本安全舒適環境，面對不可知的挑戰。