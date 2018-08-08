被控壓新聞！柯P：我沒有下指令 指控要有證據

2018-08-08 16:58

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲去年赴雙城論壇，日前他坦承講稿有兩版本，風波未落幕，現在又傳出早在去年6月，就有電子媒體記者掌握消息，卻遭市府高層致電壓新聞。對此，柯文哲今天於議會備詢時撇清，我個人一定沒有，我跟媒體不熟不打交道，指控人要有事實與證據。

雙城論壇去年在上海舉辦，柯文哲致詞時曾提「兩岸一家親」。他原先聲稱有把講稿給國安會看，還抱怨自己被「已讀不回」，直到日前才坦承，講稿確實沒有「兩岸一家親」，他致詞時是脫稿演出。

近日還傳出，台北市府高層為了隱瞞此事，竟致電媒體壓新聞，當事記者現已離開原本工作崗位；資深媒體人周玉蔻痛批市府「猥褻第四權」，台灣新聞記者協會今天也發新聞稿，譴責北市府打壓新聞自由。

柯文哲今天備詢時，市議員戴錫欽問及此事，柯P回答說，指控人要有證據與事實，「我從來沒有打電話去跟媒體說，我個人一定沒有，我跟媒體不熟不打交道，也不會跟底下的人說要做什麼。」

戴錫欽進一步詢問，連市府發言人劉奕霆對打壓一事也不知情？柯P說，劉奕霆會跟媒體高層互動，細節我也不清楚，我沒有下指令；記者協會的指控要有證據，也要當事人出來報，當事人臉書上指控北市打壓新聞，「發言也只是不爽而已，我不會去打壓新聞。」

對於當事記者已離開崗位一事，柯P說，「他只是換一個高薪的工作。」

劉奕霆也說，自己沒做任何打壓新聞自由的事，自己的工作就是幫市長發言、聯繫媒體，「市府不可能去壓新聞。」