坦言選舉不利討論 賴揆：財劃法修法選後再議

2018-08-08 17:29

〔記者李欣芳／台北報導〕攸關各縣市統籌分配稅款的「財政收支劃分法修正草案」，各縣市向來是兵家必爭，積極向中央爭取，行政院長賴清德今天表示，目前因為縣市長選舉，政治面的問題不利討論，將等年底選舉選完後，屆時再將行政院的財劃法修法版本送到立法院審查。

「財政收支劃分法修正草案」原本列為行政院在立法院上會期的優先法案，但政院評估立院新會期因年底縣市長選舉逼近，各縣市對修法的意見不少，將引發政治角力，如此會不利於修法，這是賴揆首度明確表態，財劃法修正草案選後再議。

賴揆接受最新一期「財訊」專訪，做以上表示。

全國工業總會日前發表白皮書，理事長王文淵以雲林麥寮台塑為例，認為讓更多企業稅留在地方，可減少地方抗爭與要求巨額回饋金。賴清德則說：「這可以理解啦！不過，這實在是跟「財政收支劃分法修正草案』是兩回事」。

賴揆表示，如果改變目前中央統籌稅款的制度，讓各地方政府自己招商、自己收稅金，台北一定收到最多的稅金，條件比較不足的縣市會愈來愈差。他說：「如果沒有中央給地方的管道，勢必有一些縣市會比現在苦。」

此外，賴揆表示，行政院將在兼顧租稅公平、有效管理及促進經濟三原則下，誠實面對台商資金回流的問題，未來行政院可能要建立一套制度，不要讓回流資金變成熱錢，有效地讓資金發揮到五加二產業、前瞻基礎建設等標的，目前正研究這些政策，年底前會有結果。