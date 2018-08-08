表演「奇美勇士舞」遭疑侵權 原民會：絕無違法

2018-08-08 17:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕原住民族委員會日前舉辦「南島民族論壇」，記者會上表演的「奇美勇士舞」遭外界質疑違反《原住民族傳統智慧創作保護條例》，有侵權疑慮。原民會今天澄清，原住民族文化發展中心編制舞碼時，都是實際到各部落田野採集，並由部落族人教導正確舞步，而當天展演奇美部落Ciopihay階級的Pawali祭歌與舞蹈前，司儀也宣讀演出是「奇美部落之傳統年祭文化展演」，無違法情事。

原民會說，依據原住民族傳統智慧創作保護條例第1條規定，立法精神為「保護原住民族之傳統智慧創作，促進原住民族文化發展」，且在立法說明揭示藉由創設「在正當目的下之合理使用原則，以免過度保護智慧創作，不利社會文化發展及進步」，因此，文化發展中心致力培訓舞團展演台灣原住民族16族群樂舞，目的是為達到文化傳播及公益目的，且於編制舞碼時，皆實際赴各部落田野採集，並由部落族人教導正確舞步。

原民會也說，傳智條例第16條規定，「具有下列情形之一者，得使用已公開發表之智慧創作：……三、為其他正當之目的，以合理方法使用者。前項之使用，應註明出處。但依使用之目的及方法，於智慧創作專用權人之利益無損害之虞，且不違反社會使用慣例者，不在此限。」因此，文化發展中心公開表演奇美部落Ciopihay階級的Pawali祭歌與舞蹈，是希望藉由舞蹈展演，強化與南島友邦文化連結，且當日開幕表演前，司儀也宣讀該演出是「奇美部落之傳統年祭文化展演」，符合上述傳智條例第16條使用規定。