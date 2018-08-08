總統「同慶之旅」出訪 送給友邦元首禮物是這些大師打造

2018-08-08 16:37

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文8月12日將第五度出訪，參加友邦巴拉圭新任總統就職典禮，總統府今天也公布送給友邦元首與政要的禮品，每樣「伴手禮」都按照受贈者的暱稱、特性、喜好來選擇，包括台灣著名琉璃及白瓷工藝大師王俠軍、鹿港工藝大師黃紗榮、作品獲得歷史博物館首獎的1300藝術中心精瓷、漆線工藝大師顏金益等作品都入列。

蔡英文將在週日出發訪問巴拉圭、貝里斯兩友邦，由於此行主要是參加巴拉圭總統當選人阿布鐸（MarioAbdo Benitez）的就職大典，主題為「同慶之旅」。

總統府發言人張文蘭介紹，贈送給卡提斯總統的禮物為台灣著名琉璃及白瓷工藝大師王俠軍的作品，本作品取意公雞一枝獨秀，領先群雄之意，搭配紅色領巾，亦符合執政之「紅黨」色彩。雞在台灣農業社會有辛勤顧家之象徵，卡提斯總統向來關心民情，此禮符合台灣精神，亦對卡提斯總統有祝福與致敬之意。

而要送給新任總統阿布鐸的禮品，則是由鹿港工藝大師黃紗榮製作的木雕作品「空間」，作品以樹木、葡萄、葡萄藤葉及鳥象徵生生不息、活力飽滿，以圓形的樹木環繞造型寓意圓融福氣，祝福阿布鐸執政順利、巴國繁榮興盛。此外葡萄及鳥喻意台灣為水果王國及鳥類王國，並蘊含台巴政府皆重視生態永續發展之意。

此外，總統府也準備了禮物給準總統夫人席凡娜（Silvana López Moreira de Abdo），是由鶯歌重要陶藝大師張美雲製作的「慈暉富貴如意藍鵲組一壺二杯」，作品以全鎏金製作，以牡丹為主體，搭配台灣藍鵲把手造型，寓意席凡娜慈暉滿照，富貴吉祥，幸福美滿。張美雲作品獲多家博物館收藏。

而巴拉圭副總統布琪達（Alicia Beatriz Pucheta de Correa）喜歡佩戴紅色飾品，總統府選擇了「三圈紅玉髓造型項鍊」。紅玉髓本身意喻為「保護者」，布琪達曾任巴國大法官，為巴國司法及正義之保護者，與本飾品之寓意相同。此外，紅色亦有喜氣之意，代表祝福布琪達喜氣洋洋，政躬康泰。

在貝里斯部份，總統府準備了1300藝術中心的精瓷作品「雁領群雄」送給貝里斯總理巴洛（Dean Barrow），創作者沈亨榮也在記者會現場向媒體說明作品源由，以雁為主體，象徵群雁啟航，向夢想前進。

巴洛總理勤政愛民，如本作品之雄雁，帶領貝國百姓邁向美好生活，祝願貝國國泰民安，繁榮昌盛。而除了領導外，作品裡有山、海洋及扶桑，代表兩國互相扶持，下面有愛心狀，也代表祝福總理夫婦能鰜鰈情深。1300作品獲得歷史博物館首獎，並獲終身典藏。

送給貝里斯總理夫人芭珞（Kim Simplis Barrow）的禮品，則是同樣由沈亨榮製作的作品「乘風翱翔」，作品以鳳凰為主體，以鳳凰振翅寓意傳遞幸福及希望，芭珞近年投身公益，經常為孩童、婦女及弱勢團體發聲，如鳳凰般堅強勇敢，為人民帶來幸福。

另外，送給貝里斯總督楊可為爵士（Colville Young）的禮物，則是由我國重要漆線工藝大師顏金益製作的「封猴掛印」，作品以台灣獼猴為創作主題，透過台灣特有漆線工藝精工雕刻而成，符合楊總督生肖，並有祝福之意。

總統府也說明，楊總督曾六度訪台，喜愛台灣文化，且個性親切，對各國文化採開放態度，作品寓意良善，且飽含祝福，相信將受總督喜愛。張文蘭說，這也是漆器第一次被元首選作送給外賓的禮物，創作者對此感到非常高興，感謝總統對漆器的重視。