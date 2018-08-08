延平郡王祠竟有黨徽 綠議員：莫非鄭成功加入國民黨？

延平郡王祠石造牌坊的國民黨黨徽。（資料照，記者蔡文居攝）

2018-08-08 16:30

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市議員李文正今天在議會提出質詢，質疑延平郡王祠前的石牌坊竟有國民黨黨徽，實在不倫不類，國民黨再怎樣也不會跟鄭成功搞在一起，「莫非鄭成功加入國民黨？」他要求文化局應儘速拆除黨徽，還原歷史原貌。

文化局長葉澤山說，台南市文獻委員會過去就開會討論過，決議保留，並在石坊旁豎立解說牌，完整說明緣由，後來因為議員又提議拆除，文化局再一次提交文獻委員會及古蹟委員會，經討論結果，大家認為應尊重過去文獻委員會的決議，儘量以說明的方式來呈現這段歷史。未來若有發現新事證，會再提送討論。

台南市列為歷史建築的延平郡王祠，堂前石坊上，前後兩面都刻有一個國民黨黨徽，這是1947年228事件後，當時國防部長白崇禧謁祭鄭成功，曾整修石坊，並於兩柱及橫額題字，同時加上國民黨徽。10多年前，台南市各界曾為了是否拆除爭論許久，最後文獻委員會討論，多數委員認為它已是歷史的一部分，表決決定保留。

李文正今天質詢批評說，延平郡王祠前的石坊，迄今還高懸一個「車輪牌的黨徽」，莫非鄭成功加入國民黨嗎？這實在不倫不類，國民黨再怎樣也不會跟鄭成功搞在一起。這種黨國思維竟然還存在至今，很多國外遊客也常來此參觀，這對社會要如何交待？