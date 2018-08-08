菲律賓總統杜特蒂家鄉達沃市 盼與高雄締結姊妹市

2018-08-08 17:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕新南向有成！菲律賓達沃市副市長伯納德阿爾一行15人，今天飛抵高雄，下午拜會高雄市政府，拋出締結姊妹市、兩城市直航等議題，由於達沃市是菲律賓總統杜特蒂的家鄉，現任市長更是杜特蒂的女兒，來訪格外引起重視。

在中山大學東南亞研究中心主任蔡宏政穿針引線下，菲律賓達沃市副市長伯納德阿爾（Dr. Bernard E. Al-ag），率領該市市議員，及養殖、加工食品業一行15人，今天中午飛抵高雄訪問4天。

伯納德阿爾一下飛機就趕往高市府，拜會高雄市副市長蔡復進，雙方就醫療、農業、觀光等議題廣泛討論。

達沃市位於菲律賓的民答那峨島，是現任總統杜特蒂的家鄉，現任市長為總統杜特蒂的女兒莎拉杜特蒂（Sara Duterte），該市為菲律賓第3大城市，人口約180萬人，達沃灣為天然良港，都市型態與高雄類似。

蔡復進當場邀請達沃市市長莎拉杜特蒂，參加9月25日在高雄舉行的第二屆「全球港灣城市論壇」，伯納德阿爾表示說，回國後將代為轉達。

蔡復進強調，菲律賓與高雄地理關係緊密，在新南向國家中最鄰近高雄，近2年台灣對菲律賓出口年增率皆高於10%，隨著小英政府加速推動新南向政策，雙方在經貿、文化、產業面向將更緊密互動。

伯納德阿爾說，希望兩城市能有更多交流，議員也建議兩市能締結姊妹市；達沃市工商總會主席也拋出兩城市直航的提議。

高雄市經發局長李怡德建議，9月25日在高雄舉行的「全球港灣城市論壇」，希望達沃市市長莎拉杜特蒂能親自參加，順便締結姊妹市；伯納德阿爾則說：「有可能性」。

直航班機方面，高雄市觀光局表示，目前高雄飛馬尼拉，一週有4班次，年底可先以包機方式，直飛達沃市，等未來有成效時，再開闢定期航班。

達沃市近年進行農業技術升級，並發展食品加工、醫療器材、電力能源及觀光業，伯納德阿爾一行，明天將參加中山大學舉辦的「台菲產業連結論壇」，與高雄醫療器材、太陽光電等業者交流洽談，後天則參觀位於路竹的南科高雄園區。