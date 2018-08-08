台北市政策「兌現度」低又頻追加預算 遭批財政失控

2018-08-08 17:11

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲今赴市議會進行一〇八年度預算報告，說明台北市「開源節流有成」、「還債成績佳」。不過台北市議員周柏雅調閱資料指出，台北市列管重大公共政策未達法定度比例過高，表示政策兌現度低。對此，柯文哲回應，總體預算執行率已較往年高，未達法定執行數部分也會檢討。

周柏雅指出，台北市列管重大公共建設執行率未達法定八成比例高；周柏雅統計，北市列管重大公共工程一〇四年度三十九件未達法定八成執行率，一〇五年度有廿九件執行未達，一〇六年度也有四十四件，其中還有連續列管三年者。

周柏雅進一步指出，台北市很多工程近年執行率甚至低於三成，提醒柯文哲預算通過後，就應該要去執行，執行狀況控管是市府內部的狀況，更要檢討、究責，「市長應該忙於市政，不該忙於作秀。」

市議員王鴻薇也指，市長曾公開宣示任內不追加工程預算，但至今三大工程追加預算就已高達十四．八二億元。

她進一步列舉，萬大漁市中繼市場原預算數只有一．六六億元，居然為了趕在今年九月完工又追加二．五億元，再加上台北流行音樂中心四．六五億元，台北藝術中心也追加七．六億元。

王鴻薇批，北市府早就受到審計部糾正，不但市場改建預算執行率連年不到三成，而且長期將二備金用於例行預算，再再都顯示市府財政紀律非常糟糕，讓市府的財政預算報告可性度越來越低，直言北市財政失控。