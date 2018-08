外交部PO文力挺「小熊維尼」 CNN：台灣偷笑中國

2018-08-08 17:20

〔即時新聞/綜合報導〕中國國家主席習近平因外型被影射為迪士尼經典卡通人物「小熊維尼」,使得維尼的一切影像、文字在中國社群媒體遭封鎖。近日又傳出真人動畫電影《摯友維尼》再遭中國封殺,我外交部抓準時機大開嘲諷,稱觀光局吉祥物「喔熊」的好兄弟維尼在中國遭禁,貼文甚至引來外媒關注,稱台灣藉機嘲諷中國。

外交部推特7日貼出一張「喔熊」舉手打招呼的趣圖,寫道「台灣喔熊對於他的表兄弟維尼的新電影在中國遭禁播感到相當沮喪,且他沒有犯任何錯,所有的熊在台灣都是生而平等,《摯友維尼》也在台上映中。」外交部的貼文引起《CNN》注意,稱台灣藉由小熊維尼彰顯台灣高度的言論自由,同時嘲諷北京當局。

《好萊塢報導》指出,小熊維尼去年在中國社群媒體上遭到封殺,主因正是一張習近平與美國前總統歐巴馬並肩在草皮上行走的照片,被網友拿來和小熊維尼、跳跳虎相比;另有一張習與日本首相安倍晉三握手的照片,也被類比為維尼與屹耳,在網路上廣為流傳,因此,《摯友維尼》便在官方原因不明的情況下,禁止在中國院線上映。

但另有說法為,中國對外國電影設有配額,在目前已有好萊塢電影上映的情況下,才會讓《摯友維尼》被排除在外。

Taiwan’s #OhBear is dismayed at the ban slapped on his cousin Winnie’s latest film by censors in #China. Make no mistake: All bears are created equal in #Taiwan & @DisneyCRobin is screening nationwide. https://t.co/97cEdcszXQ pic.twitter.com/FKinxXJwpk