使照已取得 南美館10月試營運

南美館一館已取得使照，預計10月試營運。（記者蔡文居攝）

2018-08-08 15:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行教育部門業務報告，由文化局、新聞處進行報告，其中，台南市立美術館何時可以開館，成為議員質詢的焦點。館長潘襎表示，南美館預計10月試營運，希望12月正式開館。不過，文化局長葉澤山則不敢打包票，強調目前還無法確定正式開館日期。

包括市議員陳怡珍、蔡育輝、王家貞等人今天均針對南美館的進度及未來營運提出質詢。

陳怡珍表示，當初南美館於104年12月，由時任市長的賴清德風光主持動土典禮，當時宣稱工程預計在民國106年底完工。但如今已是107年8月，僅有一館完工，二館還在施工中，工程進度明顯延遲，對南美館何時開館，市民實在是殷殷期盼、望穿秋水，今年12月是否能正式開館？

葉澤山表示，南美術預計能在今年底開館讓民眾參觀，目前一館已完成相關古蹟修復點交，也取得使用執照，但開館因牽涉到整體空間規劃及策展藝術家作品調動，尚無法確定正式開館日期。

陳怡珍說，由於開館在即，市府務必對停車空間事先做好規劃，否則未來勢必將有一段交通黑暗期。蔡育輝則要求未來開館，對台南市民參觀應該給予優惠，至少1年有幾次可免費參觀。