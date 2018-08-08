「退黨說」是姚文智還是發言人的立場？ 姚辦回應跳針

2018-08-08 14:11

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智競選辦公室發言人洪立齊昨晚於政論節目，點名民進黨議員高嘉瑜、同黨籍身分的市府顧問周榆修，兩人同黨不同心，言論「混淆支持者」，「是否要考量退黨？」洪今在姚文智新聞媒體line群組發聲明，姚文智今未表態說明，仍由發言人代打，有記者詢問是否為姚本人立場，姚辦只重複回應「就是以發言人的3點聲明作回應」，引發媒體不滿。

在歷經昨天的「退黨說」後，洪立齊稍早發3點發明表示，第一，「總統上禮拜已經授旗給姚文智，高議員當天也站在後面，我想包括高議員在內的全黨上下，應該都很清楚民進黨的立場。」

其次，「我是第一次參與政治、參與選戰，看到團隊或黨裡面有些人好像講一套做一套，心裡很震撼、很難過。選舉不能有立場不堅定、猶疑或投機主義，要有選擇，並且承擔。所以我討厭投機的人。」

第三，「高議員說她支持姚文智，我們拭目以待；高議員也一直強調黨裡面要團結，這點跟姚文智有高度共識，姚文智會儘快去拜訪她，經過她今日的發言，我相信她不是一個投機的人。」

洪的聲明在姚文智新聞媒體line群組張貼後，有記者詢問，「發言人是以姚辦的立場發言，因此也代表姚的立場，還是個人看法？」姚辦回應，「今天就是以發言人的3點聲明作回應。」

有媒體質疑，「發言人可以發表個人看法，不代表候選人的立場？那是否適合在這個群組發言？」姚辦又再回，「謝謝關心和提醒，就是以上述3點聲明為主。」有媒體再問，「所以候選人的態度只是謝謝關心嗎？候選人遇到事情應該落落大方面對，不應只是說自己想的話，也不該投機選擇性回答問題，至少希望姚委員能發個聲明。」