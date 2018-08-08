黨產會救國團協商出爐 按季申請營運經費

行政院黨產會昨天作出決議，認定救國團為國民黨的附隨組織，全面凍結救國團56.1億元資產，禁止處分，黨產會今天與救國團協商達成共識，8月份需要營運許可的經費項目，下週一前報到黨產會，會儘快協助8月的營運，黨產會並建議救國團檢視9月份營運經費，儘快提出營運經費許可計畫讓黨產會審查，接下來將按季申請。（資料照）

2018-08-08 13:49

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院黨產會昨天作出決議，認定救國團為國民黨的附隨組織，全面凍結救國團56.1億元資產，禁止處分，正式對國民黨的青運機構開鍘。黨產會今天與救國團協商達成共識，8月份需要營運許可的經費項目，下週一前報到黨產會，會儘快協助8月的營運，黨產會並建議救國團檢視9月份營運經費，儘快提出營運經費許可計畫讓黨產會審查，接下來將按季申請。

施錦芳表示，上述的模式若能建立，則對救國團的營運不會有太大影響；但救國團秘書處主任鄭斐文抨擊黨產會政治追殺的純度是百分之百、千分之千，強調對協商結果不滿意。

鄭斐文等救國團代表今天上午赴黨產會協商，他稍早受訪表示，黨產會這項違憲處分對救國團權益影響非常重大，會造成數百萬消費糾紛，最快一週內向北高行提出停止執行的裁定。施錦芳在協商前表示，救國團必要的營運費用，黨產會將會許可。

歷經2小時40分的協商，施錦芳下午出面受訪表示，協商達成共識，首先，救國團8月份需要營運許可的經費項目，下週一前報到黨產會。其次，救國團在8月有短期的營隊活動，有的可能在路上，有的可能明天要出發，需要一些經費，黨產會同意救國團先行支用，事後核備，營隊運作不受影響。

施錦芳說，第3，救國團營業項目很多，建議救國團先將9月營運的經費檢視一下，儘快提出營運經費許可計畫讓黨產會審查，接下來按季申請，這模式若能建立，則對救國團營運不會有太大影響。

雖然協商達成共識，不過，鄭斐文受訪時表明對結果不滿意，他說，因為「黨產會要監督我們每一分錢」，但救國團會盡洪荒之力維護員工等工作權益。

鄭斐文強調，救國團所有經費結餘絕對沒有流入國民黨，也從未介入選舉，救國團也不是國民黨的附隨組織，下週一或週二就會向北高行提出停止執行的裁定。