點名高嘉瑜、周榆修退黨 姚辦發言人：我討厭投機的人

2018-08-08 13:46

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智競選辦公室發言人洪立齊昨晚於政論節目，點名民進黨議員高嘉瑜、同黨籍身分的市府顧問周榆修，兩人同黨不同心，言論「混淆支持者」，「是否要考量退黨？」洪今發聲明表示，自己看到黨內有人說一套做一套，心中很難過，選舉不能投機，「所以我討厭投機的人」。

高嘉瑜日前在政論節目讚揚市長柯文哲，引起媒體人余莓莓賞白眼，直呼「夠了」；同樣具黨籍身分的市府顧問周榆修，近日也頻上政論節目替柯辯護。洪立齊昨晚指出，民進黨已經提出姚文智出線參戰，在有自提人選的前提，就要從中選擇，不能表面站在某個政黨，但是實際行動卻是與黨的立場不同，不希望有這種現象出現；「最理想的狀態當然是，看他們是要退黨，不要掛黨籍，其次就是看是否移送中評會處理黨籍問題。」

洪立齊稍早發3點聲明表示，第一，「總統上禮拜已經授旗給姚文智，高議員當天也站在後面，我想包括高議員在內的全黨上下，應該都很清楚民進黨的立場。」

其次，「我是第一次參與政治、參與選戰，看到團隊或黨裡面有些人好像講一套做一套，心裡很震撼、很難過。選舉不能有立場不堅定、猶疑或投機主義，要有選擇，並且承擔。所以我討厭投機的人。」

第三，「高議員說她支持姚文智，我們拭目以待；高議員也一直強調黨裡面要團結，這點跟姚文智有高度共識，姚文智會儘快去拜訪她，經過她今日的發言，我相信她不是一個投機的人。」