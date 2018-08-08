高雄時代力量推3席議員選將 帥哥正妹出列

代力量高雄黨部推出三民區林于凱（前排左一）、鳳山區黃捷（前排左二）、左營楠梓區林子盟（前排右二）。（記者葛祐豪攝）

2018-08-08 12:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕時代力量高雄黨部今天上午宣布，2018高雄市議員選舉推出三民區林于凱、左營楠梓區林子盟、鳳山區黃捷等3位參選人，力拚3席全上，希望進入市議會成立黨團。

參選三民區的林于凱表示，為人父只盼孩子平安健康，希望能讓女兒呼吸到乾淨空氣、有安心的人行空間，他將致力於保護環境與推動人行空間暢通整平。

左營楠梓區參選人林子盟說，自己身兼教師及醫生兩職，對於人和環境有更深刻了解，左楠區有全國最嚴重的水污染及空氣污染，未來4年將著重改善這個部分。

鳳山區參選人黃捷是位正妹，她強調，自己的論文是關於空污改善，希望能運用所學，回饋給自己的家鄉，同時也會努力改善高雄的勞動條件，讓跟她一樣的年輕人，能夠回來高雄就業。

包括林于凱的父親、妻子及女兒，林子盟的雙親，及黃捷的媽媽及妹妹，今天都到場獻上最溫暖的支持，3位參選人也給自己家人一個擁抱。

長期著力於空污研究的台大公衛學院院長詹長權，今天也專程南下，為自己的指導學生黃捷站台；高醫大校友總會理事長藍傳盛，則代表高醫校友，到場支持林子盟。

3位參選人也提出7大共同政見，包括運用社區的公有閒置空間及善用學校閒置教室，提升人口密集區的公幼收托數、調整高流量路口綠燈秒數、議會透明、保障水質、健康空氣、力挺勞工、公民參政。