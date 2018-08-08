父親節沒跟家人吃飯 侯友宜陪他們...

2018-08-08 12:53

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜的父親節怎麼過？侯友宜說，女兒打打電話，問候一下就好，他今天晚上要跟以前的同袍、戰警兄弟的小朋友吃飯，他說，不管是在世、或往生的弟兄的子女們，他要讓這些孩子記得他們父親的好，要以警察爸爸為榮。

侯友宜昨天在Line官方帳號貼出一段與當年同袍、維安戰警黃世富遺孀、兒子用餐的畫面，內容相當感人，侯友宜說，這些就是他生命過程當中，警察無怨無悔為國家奉獻犧牲的故事，呼籲大家要永遠記得這些人，更要珍惜他們的子女，他要讓同袍的子女知道，他們有個偉大的爸爸，鼓勵這些孩子未來在社會上，也要跟他們的爸爸一樣做出貢獻。

侯友宜說，他收到的父親節禮物大多是卡片，孩子寫一些鼓勵的話，或是在父親節，遇到一些重大刑案沒有破的時候，又看不到孩子，孩子們會在冰箱的上面，貼一些紙鼓勵他「阿爸加油、案件要破、壞人要抓」，讓他很感動。

侯友宜說，家人是他往前走最大的支撐力量，只要他需要，不管是要不要站出來，家人都會選擇一個最適當、最好的方式來幫他選舉；不過，今年他也沒時間跟家人慶祝父親節，因為晚上要陪戰警兄弟的小朋友吃飯，不管是在世或往生的弟兄，侯友宜說，他希望這些弟兄的子女們，記得他們父親的好，他們父親是非常英勇的警察，為社會做了很多的好事，要以警察爸爸為榮。