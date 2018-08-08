越南代表將離任 送小英蓮花花瓶「祝台灣平安」

越南駐台北經濟文化辦事處代表陳維海（後左四）將離任，送小英花瓶祝台灣平安。圖為他見證台灣首府大學與越南河內多行二專學校簽署交流協議。（資料照）

2018-08-08 12:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕越南駐台代表陳維海將離任，今天與總統蔡英文一同參與台灣亞洲交流基金會開幕儀式時，特別主動上前，與總統話別。陳維海受訪時說，他也送給總統一尊繪有越南國花的花瓶，希望祝福總統和台灣「平平安安」。

台灣亞洲交流基金會今天正式成立揭牌，總統蔡英文出席致詞。總統致詞後因行程繁忙，先行離席，此時發生一個小插曲。出席觀禮的陳維海起身趨前，伴著蔡總統一同離場，兩人也交頭接耳、聊天互動。

陳維海受訪時說，因為他將在8月16日離開台灣，他想感謝蔡總統，特地從越南帶了一尊花瓶致贈。陳維海說明，那尊花瓶上繪有越南的國花「蓮花」，希望在蔡總統的領導下，她與台灣都能夠「平平安安」。蓮花除了祝福和平以外，也有「出淤泥而不染」的意涵。

除越南代表陳維海外，東協國家代表尚有新加坡副代表邱俊育（Chun Yok Khoo）出席，另澳洲代表高戈銳（Gary Cowan）、日本台灣交流協會副代表西海茂洋與美國在台協會代理代表谷立言（Raymond Greene）也一同出席觀禮。