譴責柯市府壓新聞 記協要求市府應具體說明

柯文哲今天回應，強調他個人不會去壓新聞。（資料照）

2018-08-08 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕國際新聞記者聯盟與台灣新聞記者協會昨天發出聯合聲明，指控北市府一年內介入3起媒體報導，呼籲北市府停止對媒體恫嚇和騷擾。今天記協再發聲明，要求北市府對指控提出具體回應。

國際新聞記者聯盟（IFJ）與台灣新聞記者協會（ATJ）昨天聲明指出，北市府不到一年間發生3起介入媒體報導的事件，「使我們嚴重懷疑北市府對台灣新聞自由的承諾。」，包括有記者因撰寫台北燈節內幕被封殺的傳聞事件、北市愛滋患者名單外洩，北市衛生局介入要求記者不可報導等事件發生的經過。聲明要求，北市府應立刻停止對媒體恫嚇和騷擾，停止抵制那些只為了完成自己工作的記者。

北市府發言人劉奕霆昨晚稱，「市府並未有此行為，尊重媒體報導與新聞自由」，對此記協今再發聲明，要求市府具體說明哪件事不曾發生。聲明也強調，昨天提出的3起北市府介入媒體指控，都是對於新聞記者實踐自由報導的權利，非常嚴重的僭越，不但都衝擊這個社會問責權力部門的能力，而且令整個國家蒙羞。

聲明要求北市府，誠懇回應關於市府過去作為的指控，並提醒北市府，不要誤判這個國家不願重返戒嚴時代的決心。另外，聲明也要求，台北市長柯文哲應做出保證，保證他或他的團隊成員，與該調查他的中天記者的離職無關。

針對記協指控，柯文哲今天回應，強調他個人不會去壓新聞，但有時候發言人會去跟長官溝通，那是另一回事，不過他個人不會去管新聞要報不報。

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