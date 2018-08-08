新南向國家級智庫揭牌 總統期許台亞會續深化夥伴關係

台灣亞洲交流基金會今舉行開幕儀式暨亞洲深耕聯盟成立酒會，總統蔡英文應邀出席。（記者羅沛德攝）

2018-08-08 12:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣亞洲交流基金會（台亞會）今天正式成立揭牌，總統蔡英文出席致詞指出，這是台灣推動新南向政策的重要里程碑，將持續秉持以人為中心的精神、促進繁榮，也希望和鄰近區域戰略並行發展，和理念相近國家深化夥伴關係。總統也期許台亞會投入新南向第一線，提升新南向國際連結和台灣能見度，活絡智庫夥伴關係，加深公民社會、青年社群來往、促進制度連結，為社會實踐計劃共同努力。

台亞會由外交部編列3880萬預算成立，是台灣第一個著眼於東南亞與南亞事務的政策導向智庫，由總統府資政蕭新煌擔任董事長，政大東南亞研究中心執行長楊昊擔任執行長，今天正式揭牌。台灣新南向政策致力於強化台灣與10個東南亞國協成員國、6個南亞國家以及紐澳的連結與合作；特別選在東協成立紀念日的8月8日舉辦開幕儀式，現場也準備清真食品與全素飲食招待賓客，表示尊重。

蔡總統致詞時說，台灣推動新南向「走在正確軌道上」，我與新南向各國在經貿、醫療、科技、農業與教育等領域的合作都顯著提升，全面深化中。蔡總統強調，這是塑造台灣亞洲戰略的重要一步，三個特點在於「以人為中心」、「區域包容性」、「深化多元夥伴關係」，希望秉持以人為中心的精神、促進繁榮，也希望和鄰近區域戰略並行發展，和理念相近國家深化對區域和人民都有益的夥伴關係。

台亞會也是玉山論壇的常設性籌備組織。蔡總統也交代台亞會兩大任務，期許台亞會投入新南向第一線，透過玉山論壇提升新南向國際連結和台灣能見度，促進與各國交流、相互觀摩、打造更好的台灣，共同思考亞洲願景。總統並強調，台亞會應活絡智庫夥伴關係，加深公民社會，青年社群來往，促進制度連結，為社會實踐計劃共同努力。

台亞會為進一步結合民間能量，投注更多資源，進一步深化新南向政策，也在開幕同時啟動「亞洲深耕聯盟」；成員包括台亞會、遠景基金會、中經院東協研究中心、外貿協會、海外援助發展聯盟、國家文化藝術基金會、政大東南亞研究中心。

蔡總統以外，國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、政委鄧振中等人皆出席，惟外國代表僅越南代表陳維海、新加坡副代表邱俊育（Chun Yok Khoo）、澳洲代表高戈銳（Gary Cowan）、日本台灣交流協會副代表西海茂洋與美國在台協會代理代表谷立言（Raymond Greene）等人出席觀禮。