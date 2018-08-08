只為2孫女 蘇貞昌帶走2包雞蛋糕

蘇貞昌辦公室今天舉辦父親節親子活動，蘇貞昌當火車頭要帶小朋友去領雞蛋糕。（記者何玉華攝）

2018-08-08 12:28

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌辦公室呼應今天8月8日「爸爸節」，在辦公室的開放空間舉辦父親節親子活動，他以阿公的身分與來參觀、闖關的小小貴賓同歡，當起火車頭「衝衝衝」 帶小朋友領電火球造型的雞蛋糕吃，蘇貞昌說，他在孩子成長的過程從不曾缺席，享受著甜蜜的負擔，非常值得。

蘇貞昌今天在社群Line官方帳號貼出一張他當省議員時的全家福，圖中他與太太分立在兩邊，3個女兒在中間，5個人手牽手散步；蘇貞昌說，當時最小的女兒巧純剛學會走路，全家人一起帶她出去散步。在孩子成長過程中，他很高興扮演「爸爸」的角色，今天也享受甜蜜的負擔，覺得非常值得。

蘇貞昌說，在他們一家的成長過程中，「媽媽」最最重要，「爸爸」就是幫著作一個角色，他從來沒有不在場或是缺席，凡是畢業典禮或是考試，他都會善盡「爸爸」的角色，像是教騎腳踏車、帶出去玩、冒險，奇奇怪怪的都他負責。

蘇貞昌說，他跟女兒之間超麻吉，現在連孫女也加入，家人們很早就幫他準備父親節慶祝，但沒有透露準備的內容；孫女雖然也來到辦公室，但沒有出現在親子活動現場，蘇貞昌說，孫女們覺得這個時候不要來搶玩，讓阿公忙，有信心阿公會帶雞蛋糕給她們吃；果真，蘇貞昌受訪結束離開前，還不忘回頭帶了兩份雞蛋糕給寶貝孫女。

蘇貞昌辦公室今天舉辦父親節親子活動，小朋友都領到特製的電火球雞蛋糕。（記者何玉華攝）

蘇貞昌一一發給參加活動的小貴賓，一人一份特製的電火球雞蛋糕。（記者何玉華攝）