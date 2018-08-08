挺柯里長遭民進黨開鍘 柯P：難道要開除一半黨員？

柯文哲今早直言從最近幾次民調中可發現，民進黨中支持柯文哲的還是過半，難道要開除一半黨員嗎？台灣應該要走向柔性政黨，對台灣民主政治發展比較好。（記者沈佩瑤攝）

2018-08-08 12:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨昨確定開鍘，將不提名力挺台北市柯文哲的里長邱碧珠參選下屆里長。對此，柯文哲今早被問及會不會擔心造成友柯人士人人自危，白色力量變成白色恐怖？他直言從最近幾次民調中可發現，民進黨中支持柯文哲的還是過半，難道要開除一半黨員嗎？台灣應該要走向柔性政黨，對台灣民主政治發展比較好。

民進黨籍北市南港區西新里長邱碧珠不僅公開力挺柯文哲，還曾揚言「被開除黨籍也沒關係」，日前更出席「KP Ladies」見面會，強調自己支持會做事的人。對於邱碧珠的行為，民進黨市黨部昨上午召開執委會，確定下屆里長選舉不再提名邱碧珠。

柯文哲今上午出席社會局重陽敬老活動後，媒體問柯，挺柯人士人人自危，變成白色恐怖？他表示，他看過統計數字，把最近幾次民調調出來看，所謂的民進黨中，支持柯文哲還是過半，「難道要把一半的民進黨員開除嗎？這也是很奇怪。」

柯也說，他認為台灣的政黨政治，應該走向比較柔性政黨，而不是那種很剛性政黨模式，也許會對以後得台灣民主政治發展比較好。