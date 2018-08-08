陳學聖你到底住在哪裡？ 陳回應了「就只講那麼一次」

2018-08-08 12:04

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人陳學聖從政以來，每每選舉就有人質疑「陳學聖你到底住哪裡？」，為滿足「有心人士」的好奇心，陳學聖趁著今天父親節給了一個完整的答案：中壢跟台北，理由是「孝道不能等」。

陳學聖陣營以「陳學聖委員你到底住哪裡？」

為標題，製作【我，不再沈默#3】中壢人還是台北人有這麼重要嗎？長度1分30秒的第三支競選影片。雖然是一鏡到底，但真誠的語調搭配輕鬆又帶有詼諧的背景音樂，流露出陳學聖感性及真實的一面。

鮮少在公開場合談論到家人的陳學聖在影片中表示，「我爸爸93歲、媽媽91歲，爸爸、媽媽年紀大了，自己也是家中的獨生男，心裡多少會有牽掛在，每天多看一眼、多講幾句話，沒有什麼比這個更珍貴，更需要去珍惜的。」

陳學聖說，自己在2010年選舉落敗的當下，就決定在桃園中壢定居，幸好那時候房價低，還負擔的起，不像現在房價漲成這樣。

陳學聖強調，很多人質疑我到底住哪裡，但住那裡跟執政的能力真的就能劃上等號嗎？那些台商在海外奮鬥沒居住在台灣，難道他們不愛台灣嗎？絕對不是這樣的，所以當有人問我住哪裡的時候，我覺得他們應該要問「你的心在那裡？」

陳學聖說，自己從文化局長到擔任立委11年了，他很感謝桃園市民給他機會，人生有多少個11年，選市長就是抱持感恩的心。因為「這輩子最感恩的就是父母親和桃園鄉親，陳學聖希望這份親情在他生命當中永遠不會錯失，同時他也能夠把公共事務做好，雖然蠟燭兩頭燒，但這一切值得，非常值得，因為兩邊都是我要感恩的人，「感恩我的父母親，感恩桃園的鄉親。」

陳學聖也呼籲那些批評他的人：「有一天你爸爸媽媽到了這個年紀的時候，你就必較能夠體會我的心境。」「我第一次把我個人的隱私講出來，但就只講這一次。」希望大家把專注力放在他的問政及未來的施政上，一同為桃園加油努力。