姚辦點名高嘉瑜、周榆修應退黨 柯P這樣比喻...

柯文哲今大嘆不該為了一個人、一個派系的利益，把整個民進黨拖下水，並以「應該是狗搖尾巴，不是尾巴搖狗」比喻，強調他認為一個參選人的發言人不應當出來講這種話。（記者沈佩瑤攝）

2018-08-08 11:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨籍北市南港區里長邱碧珠因多次公開力挺現任台北市長柯文哲，民進黨昨確定開鍘，下屆里長選舉不再提名邱碧珠，姚文智競選辦公室發言人洪立齊昨還點名同黨籍市議員高嘉瑜、北市府顧問周榆修應該退黨。

對此，柯文哲今大嘆不該為了一個人、一個派系的利益，把整個民進黨拖下水，並以「應該是狗搖尾巴，不是尾巴搖狗」比喻，強調他認為一個參選人的發言人不應當出來講這種話。

柯文哲上午出席社會局重陽敬老活動時接受媒體聯訪，談到高嘉瑜、周榆修都被點名，柯坦言，不管是邱碧珠、高嘉瑜，基本上都還是民進黨的堅定支持者，在總統、立委、里長，每個都支持民進黨，「只有在市長也許覺得我做得比較好支持我」。

柯更說，他覺得不應當由一個參選人的發言人出來講這種話，他還比喻就像「應該是狗搖尾巴，不是尾巴搖狗」，直言這件事情這實在是怪怪的，「我的意思是說，不要為了一個人或一個派系麗系，去綁架整個黨的利益，甚至影響整個台灣的國家利益。」

對於邱碧珠因力挺自己而遭到民進黨祭旗，會不會覺得害到她？柯僅說，「不提名我覺得是這樣，一個程度，that’s all，這樣就好。」