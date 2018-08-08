彭文正稱柯P「50人網路義勇軍」帶風向 網友兩樣情

2018-08-08 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕政論節目主持人彭文正指出，台北市長柯文哲利用「暗黑競選方程式」，製造「網路高聲量」、「PTT神格化」、「媒體寒蟬效應」、「民調一面倒」等效果，但都是由柯文哲的50人「網路義勇軍」所操作出來的，甚至柯還有可能將樁腳綁在民調公司的訪員身上，製造民調高支持率。他還說，將來拿到證據後，不僅會繼續揭露柯文哲的惡劣行徑，還會去按鈴申告。

彭文正在政論節目「政經看民視」上表示，第一步，當在PTT上有50個人留言的時候，可以造成「漣漪效應」，大概會產生500篇類似的文章，就造成網路上的「沉默螺旋效應」，讓路人甲、路人乙以為這是言論的主流，如果與這個主流看法不一樣「我就遜了」，所以這些可能是5000人的民眾，就選擇了沉默，就被「有得抽」的柯粉、50人網軍操弄，主導整個PTT的言論。

第二步，當挑戰柯文哲的記者被逼退，那些網軍製造的友柯的言論，就會被名不見經傳的記者、電子報撰寫成網路新聞，由於這些新聞的流量高，造成電視台和其他主流報紙轉載，但其實都是這50人網軍做出的風向。

第三步，台灣的民調中心約在10家以內，而他們的訪員基本上約共同雇用200個人，而柯文哲極有可能把樁腳布局到這些訪員身上，利用重複抽樣的2000戶意見，推估全台灣2350萬人的樣本。彭文正說，民調中心為了快速拿到民調結果，會昧著良心這麼做，「這就是我教了台大20年的研究方法統計和民意調查」、「如果民意調查公司覺得我講錯了，歡迎你來打臉我！」

彭文正認為，柯文哲的50人網軍製造出的言論，在選前造成綠營極大的恐懼感，以為柯文哲民調大幅領先姚文智，如果選票不投給柯，就會讓丁守中當選，造成棄保效應，把姚文智邊緣化。

有網友表示，「彭P你戳破柯痞的謀略，小心柯粉義勇軍灌爆你的網站」、「柯痞的眼中最大敵人是民進黨，不要忘了他的野心是在收編國民黨」、「只看到柯忙著『學姊』和簽書會，不曉得台北市過去這些問題沒解決，未來怎麼解決？」「柯屁行為、人格有偏差，難怪他父親不贊成他兒子從政，有先見之明」。

但也有人認為，「彭p，你錯了，你口中漣漪效應，其實是台灣人期待有個會做事的人出來而已，比統獨要更重要的期待，真真實實的存在，絕對不是你所說的50人義勇軍！」、「為什麼要支持柯P，就是討厭你們這些所謂的名嘴黑白講，拿證據出來了還死不道歉」、「其實柯文哲的成功是因為他們沒有政治包袱和政治色彩，現在只要有政黨的政客，永遠的立場都是以黨的利益為考量」。