赴桃園吸取「鄭」能量 黃偉哲：比國民黨噴口水有意義

2018-08-08 11:32

［記者陳昀／桃園報導］代表民進黨參選台南市長的立法委員黃偉哲今天赴桃園市政府市政交流，黃與桃園市長鄭文燦都強調不講選舉、聊市政，但被問及國民黨的對手高思博，黃偉哲還是忍不住虧，「有人想當年輕人的新寵物，有人整天罵來罵去，這都是自己的選擇，我們尊重」，但他強調，自己要走正能量選舉，到各地吸取市政經驗，比對手用負面選舉、噴口水有意義多了，國民黨打負面選戰民眾其實不買單。

黃偉哲今天率領台南市議員及參選人，一行20人參訪機場捷運、桃園青創基地，行程中間也到桃園市政府與鄭文燦座談交流，黃偉哲說，鄭文燦是高支持度的市長，要吸取他的「鄭」能量，繼續互相砥礪、學習，要學習鄭文燦一天當3天用、每天早起勤政，以及建設先創性，期盼未來持續台南古都、桃園新城市的交流，「但不學他的體重啦」。

「偉哲準備好了！」鄭文燦也說，黃偉哲從學生時代就投入政治，擔任過國大代表、立委，問政表現優異，國家改革每個時刻從不缺席，也深知行政院長賴清德在台南市長任內的願景藍圖，是最好的執行者。

黃偉哲表示，他跟鄭文燦是台大的學長學弟，也都參與過學運，同期還有台中市長林佳龍、高雄市長參選人陳其邁、嘉義縣長參選人翁章梁、台東縣長參選人劉櫂豪，大家在各地分別努力，也互相學習，他先前已走訪台中，「無論如何，選舉塵埃落定後，台灣還是要向前走」。