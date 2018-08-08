解恩怨？連勝文子弟兵現身丁守中記者會 卻不同台合影

2018-08-08 11:25

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中與國民黨中央委員、連戰的兒子連勝文在上屆台北市長選舉中為爭取黨內提名互相攻訐，今天連系子弟兵、有「國民黨林志玲」之稱的游淑惠現身丁守中記者會，是否為連勝文釋出善意的舉動引起關注，不過游淑惠未與丁合影也未與丁同台，游僅低調表示，今天是以基層黨代表的身分來參加，不想模糊焦點。

2014年連勝文和丁守中為爭取國民黨提名參選台北市長時，彼此口水戰不斷，互相槓上，丁守中還曾向連勝文喊話，別當靠爸族，因此今年台北市長選戰連勝文是否會為丁守中站台助選、兩人恩怨是否能化解也成為選舉場外關注焦點。

國民黨台北市長參選人丁守中今天上午在國民黨中央黨部舉辦捐款系統上線記者會，連勝文子弟兵游淑惠現身出席，現場示範選舉捐款系統操作方式，引起外界許多揣測，是否為連勝文放下恩怨、支持丁守中的行動，但是游淑惠在記者會中相當低調，未與丁守中同台也未與丁合影，她說，今天是以基層黨代表的身分來參加，不想模糊焦點。

記者會中游淑惠被詢問為什麼會來參加丁守中捐款系統上線記者會，游淑惠表示，身為國民黨代表當然要來支持國民黨台北市長參選人。丁守中會後接受訪問也說，淑惠是自己很熱心以黨代表身分來支持，連勝文也一直都在幫他，經常在基層見面，日前連也發言，柯文哲要做網紅的話他願意當經紀人。

媒體詢問丁守中是否會找游淑惠參加競選團隊，丁守中說，希望基層朋友都來支持我們贏得勝選。丁守中再被追問連勝文什麼時候會幫他站台造勢時，丁表示，現在站台的活動一直延後，站台都是自己人動員造勢、自己人取暖，他們現在主要是走入市場、走入基層。

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