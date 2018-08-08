高嘉瑜挨酸揮旗無力「不甘不願」 出面還原當天揮旗真相

網友指出高嘉瑜在授旗儀式中「揮旗無力」，質疑她「不甘不願」，而高嘉瑜昨在臉書澄清，當天因為發生「林世宗事件」，有被交代要揮小力一點。（資料照）

2018-08-08 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍台北市議員高嘉瑜因為日前在政論節目讚揚市長柯文哲，姚文智競選辦公室發言人洪立齊點名高嘉瑜「是否要退黨」，另外也有網友在臉書指出高嘉瑜日前在授旗儀式中「揮旗無力」，質疑她「不甘不願」，而高嘉瑜昨日在臉書澄清，當天因為發生「林世宗事件」，有被交代要揮小力一點，對此十分無奈。

有網友在臉書貼出高嘉瑜揮旗影片，並寫道：「一樣是港湖區候選人揮旗的態度大不同啊～男女力氣不同揮旗的力道當然不同，但揮旗的態度可就差很多，別人看起來心甘情願，妳看起來就不甘不願。」

對此，高嘉瑜在自己臉書澄清，當天港湖區只有2個議員到，然而因爲林世宗事件，被交代要揮小力一點，而她也對此質疑：「站在那裡都要被作文章，見縫插針、分化民進黨才是真正傷害民進黨。」最後則是謝謝該網友指教，高嘉瑜除了在臉書澄清外，且去該網友臉書留言。

而今日早上「宅神」朱學恒和高嘉瑜一起開臉書直播，高嘉瑜也談到授旗挨批一事，她指出，因為當天林世宗揮旗揮得很大力，總統蔡英文為了閃旗子而往後退，才會因此跌倒，而當時因為她是在林世宗之後授旗，所以有被交代要揮小力一點，「怕打到主席」，而高嘉瑜也質疑：「如果我今天揮太大力打到主席，是不是又說我是怎樣之類的？」