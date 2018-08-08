56.1億資產禁止處分 救國團：會有數百萬消費糾紛

救國團秘書處處長鄭斐文（左）一行人赴黨產會協商。（記者劉信德攝）

2018-08-08 10:55

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院黨產會委員會議昨天做出決議，認定救國團為國民黨的附隨組織，全面凍結救國團56.1億元資產，禁止處分，並推定為不當取得財產，正式對國民黨的青運機構開鍘。救國團秘書處主任鄭斐文等人今天上午與黨產會協商時受訪表示，黨產會這項違憲處分對救國團權益影響非常重大，會造成數百萬消費糾紛，最快1週內向北高行提出停止執行。

救國團必要的營運費用黨產會會許可

黨產會發言人施錦芳則說，救國團必要的營運費用，黨產會會許可。她表示，黨產會今天邀請救國團協商，主要是昨天黨產會記者會上，主委林峯正強調黨產會認定救國團為中國國民黨附隨組織，其財產禁止處分，需黨產會許可才可運用，這是黨產會認定的附隨組織中，社會層面最廣，雖然資產不是最多，但希望讓整個影響層面最小。

施錦芳說，雖然這段期間調閱救國團各項資料，但還是有必要請救國團說明，事件當事者最了解影響在哪裡，今天先做先期溝通。

施錦芳說，未來在許可案件時，只要救國團誠心面對，真實呈現面對營運全貌，林峯正主委特別強調，黨產會的許可業務會朝影響最小方向進行，希望維持救國團最基本的運作。

鄭斐文表示，救國團是為了社會大眾的權益與社會安定，才願意與黨產會協調，今天協商主要是看黨產會如何協調救國團各運動中心等經費的支出，每天的營業行為如何動支相關費用。

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