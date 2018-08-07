賴揆喊話：別擔心，儘管投資台灣

賴揆要企業界別擔心，儘管投資台灣。（記者羅沛德攝）

2018-08-07 22:30

〔記者李欣芳／台北報導〕政府正積極改善投資環境，吸引國內外投資，行政院長賴清德今晚表示，台灣錢淹腳目，台灣的條件其實很好，有那麼多的資金，他向企業界喊話「大家真的不用擔心，儘管投資台灣」，我們還可以用院長的層級來協助解決（五缺）問題。

據悉，雖然賴揆去年9月8日上任後親自召開記者會，宣示解決企業界面臨的五缺問題並提出具體對策，不過，部分企業界對政府的做法仍不是十分了解。

非凡電視台今晚播出賴清德的專訪。面對企業界頻頻喊「五缺」，賴揆說，有時候他看到企業界不斷的在呼籲解決五缺的問題，「我真的很想走到他的前面，一一跟他報告清楚，大家真的不用擔心，儘管投資台灣」。

他強調，政院在五缺問題上，其實也是雷厲風行，進度非常超前，而且把很多問題幫企業解決了，只是企業還是按照慣性，覺得說好像沒解決，但實際上已在進度上面，其實已經非常有成效。

賴清德強調，政府有專案的投資台灣事務所，並由他親自主持「加速投資台灣專案會議」，可用院長的層級來協助解決問題，「我們有一個機制在，因為我們知道這個是生死門，是關鍵點」。

他認為，企業界講五缺的問題已經講了1、20年了，今天政府短短時間內有一個某種程度的解決，但企業界還不相信這麼快可解決問題。

有關匯率的問題，賴清德表示，台幣如果貶太多，固然有助於外銷，但可能會讓民眾購買物品時，可能價格會比較高一點，生活層面會有影響，所以可能國人會比較期待一個穩定的貨幣，我們看到中美貿易大戰之後國際的貨幣很多波動都很高，但台灣在央行主持之下，其實台灣的貨幣相對穩定。

賴揆說，台灣股市也非常穩定，一方面是因為我們經濟面不錯，產業的實力很堅強，另一方面是央行的政策其實也相當穩當。