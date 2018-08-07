點名高嘉瑜、周榆修挺柯P 姚文智發言人：看是否考量退黨

2018-08-07 21:58

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨議員高嘉瑜日前在政論節目讚揚市長柯文哲，引起媒體人余莓莓賞白眼，直呼「夠了」；同樣具黨籍身分的市府顧問周榆修，近日也頻上政論節目替柯辯護。姚文智競選辦公室發言人洪立齊今晚於政論節目點名兩人言論「混淆支持者」，「最理想的狀態當然是，看他們是要退黨，不要掛黨籍」，或是看「是否移送中評會處理黨籍問題」。

洪立齊表示，當然有發現大家部分意志不夠堅定，原因很多，其中一個是基於不想讓國民黨候選人當選，因此有些游移，再來就是2014年民進黨禮讓柯文哲，不過既然提名姚文智出線，已是具體行動。

洪說，國會觀察基金會董事長姚立明指，有部分民進黨同志，行為有點讓人無法理解，「老師可能不好意思講哪些人」；他舉例，第一個像是在市府工作、最近經常上政論節目的市政顧問周榆修，雖然秘書長洪耀福曾言，若是單純輔佐市政，可能還不涉及違反黨紀，但洪說上政論節目恐已超出範圍。

洪表示，其次就是議員高嘉瑜，在其他節目上的反應，都會造成支持者混淆，既然黨自己有提名候選人，若還疼惜這個黨，要考慮自己在外的行為，甚至是考量是否還要與民進黨站在同陣線。

主持人問及黨中央是否處理這些人？洪立齊說，歷經全代會，黨已有新的中評委，市黨部這裡也都有研議，因為「一開始沒這麼嚴重，最近動作變得頻繁」。

洪立齊表示，在有自提人選的前提，就要從中選擇，不能表面站在某個政黨，但是實際行動卻是與黨的立場不同，不希望有這種現象出現；「最理想的狀態當然是，看他們是要退黨，不要掛黨籍，其次就是看是否移送中評會處理黨籍問題。」

對於外界直指綠營提名姚文智是打假球，洪說，沒有感受黨中央在打假球，黨秘書長洪耀福身兼姚文智競選總幹事、總統府秘書長陳菊也在六月廿三日造勢晚會站台、總統、黨主席蔡英文也在八月三日授旗，這些都是黨內重量級人士，有時是有心人放消息製造對立，盼外界不要受這些言論影響。

  • 姚文智競選辦公室發言人洪立齊今晚於政論節目點名民進黨籍議員高嘉瑜、北市府顧問周榆修言論「混淆支持者」，「最理想的狀態當然是，看他們是要退黨，不要掛黨籍」，或是看「是否移送中評會處理黨籍問題」。（記者周彥妤翻攝）

    姚文智競選辦公室發言人洪立齊今晚於政論節目點名民進黨籍議員高嘉瑜、北市府顧問周榆修言論「混淆支持者」，「最理想的狀態當然是，看他們是要退黨，不要掛黨籍」，或是看「是否移送中評會處理黨籍問題」。（記者周彥妤翻攝）

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