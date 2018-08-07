點名高嘉瑜、周榆修挺柯P 姚文智發言人：看是否考量退黨

2018-08-07 21:58

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨議員高嘉瑜日前在政論節目讚揚市長柯文哲，引起媒體人余莓莓賞白眼，直呼「夠了」；同樣具黨籍身分的市府顧問周榆修，近日也頻上政論節目替柯辯護。姚文智競選辦公室發言人洪立齊今晚於政論節目點名兩人言論「混淆支持者」，「最理想的狀態當然是，看他們是要退黨，不要掛黨籍」，或是看「是否移送中評會處理黨籍問題」。

洪立齊表示，當然有發現大家部分意志不夠堅定，原因很多，其中一個是基於不想讓國民黨候選人當選，因此有些游移，再來就是2014年民進黨禮讓柯文哲，不過既然提名姚文智出線，已是具體行動。

洪說，國會觀察基金會董事長姚立明指，有部分民進黨同志，行為有點讓人無法理解，「老師可能不好意思講哪些人」；他舉例，第一個像是在市府工作、最近經常上政論節目的市政顧問周榆修，雖然秘書長洪耀福曾言，若是單純輔佐市政，可能還不涉及違反黨紀，但洪說上政論節目恐已超出範圍。

洪表示，其次就是議員高嘉瑜，在其他節目上的反應，都會造成支持者混淆，既然黨自己有提名候選人，若還疼惜這個黨，要考慮自己在外的行為，甚至是考量是否還要與民進黨站在同陣線。

主持人問及黨中央是否處理這些人？洪立齊說，歷經全代會，黨已有新的中評委，市黨部這裡也都有研議，因為「一開始沒這麼嚴重，最近動作變得頻繁」。

洪立齊表示，在有自提人選的前提，就要從中選擇，不能表面站在某個政黨，但是實際行動卻是與黨的立場不同，不希望有這種現象出現；「最理想的狀態當然是，看他們是要退黨，不要掛黨籍，其次就是看是否移送中評會處理黨籍問題。」

對於外界直指綠營提名姚文智是打假球，洪說，沒有感受黨中央在打假球，黨秘書長洪耀福身兼姚文智競選總幹事、總統府秘書長陳菊也在六月廿三日造勢晚會站台、總統、黨主席蔡英文也在八月三日授旗，這些都是黨內重量級人士，有時是有心人放消息製造對立，盼外界不要受這些言論影響。