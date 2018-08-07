台灣準備加入CPTPP 賴揆：農業要因應衝擊

2018-08-07 22:15

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣正積極準備爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院長賴清德今晚表示，台灣具備了加入CPTPP的條件，因為我們是WTO的會員國，但到最後，95％的貨物大概都要免稅或降關稅，「我們一旦加入CPTPP，可能會有一些產業對台灣產業的衝擊，包括農業等等，這個我們必須要事先因應」。

賴揆指出，在美國還沒有退出TPP（跨太平洋夥伴協定）之前，美國政府公開歡迎台灣加入，即便美國政府在川普總統宣布退出之後，日本安倍首相政府的重要官員也公開宣稱歡迎台灣加入CPTPP，以我們的經貿實力，加入CPTPP，對各會員國也有好處，但主要是政治因素，一談到政治因素，就比較難掌握，不過，我們不因為有政治因素而放棄，反而要更加緊腳步做各種準備工作。

非凡電視台晚間播出賴清德的專訪。近來美中貿易戰開打，府院高度關切相關情勢對台灣的影響並做因應，賴清德接受專訪表示，中美貿易大戰開打的話，包括台灣、韓國很多國家都受影響，台灣主要受到的影響大概可能還要分類，有沒有在台灣生產，包括零組件、設備到中國去組裝之後銷往美國，或者在中國大陸生產然後直接銷往美國，這些台商基本上都會受到影響，所以行政院非常重視。

賴揆說，大概第一波會受到影響的台商產業，主要是自行車，中低階的自行車可能在中國生產，然後到美國去。他強調，政府隨時掌握，也隨時因應，如果台商認為必須要回到台灣來，對整個公司的經營比較有機會，政府也極力改善台灣的投資環境。

賴揆也表示，台商要回台，除了生產要素以外，可能就是關稅，所以目前政府積極在整備，加入CPTPP第2階段各種工作。