立委：應徹查救國團「大怪獸」營利行為

民進黨立委李俊俋表示，雖然救國團資產被凍結，但它現在仍利用登記有案的社團法人名義，繼續從事營利行為，這是最大的問題。圖為中國青年救國團旗下轉投資公司一覽。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-08-07 20:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日認定救國團為國民黨之附隨組織，凍結56.1億元資產禁止處分，民進黨立委李俊俋表示，雖然救國團資產被凍結，但它現在仍利用登記有案的社團法人名義，繼續從事營利行為，這是最大的問題，黨產會應儘快徹查救國團「大怪獸」。

李俊俋指出，救國團透過黨國體制下特權許可，得以形成現今龐大，且錯縱複雜的營業團體，雖然國民黨逐漸失去其控制影響力，但救國團並未將相關資產歸還國家，反而落入少數私人手中。

李俊俋提及，救國團員工退休有18%優存利率，主任比照部長級薪水計算，加上18%優存，每個月高達14萬元月退俸，光付這些一年就多支出1.2億元，但是救國團的公益支出卻只有177萬元，顯示早淪為少數人牟利工具。

李俊俋強調，面對黨產會調查，救國團不斷對外宣稱是公益社團法人，並非附隨組織，卻又持續經營營利事業，無疑是自打嘴巴。

李俊俋說，救國團總算被認定為附隨組織，行政部門應依循相關規定、程序，儘快徹查救國團這隻「大怪獸」在過去利用特權簽訂或辦理的活動、租約及補習班。