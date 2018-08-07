陸委會諮委：中國對台沒有鬆手空間

2018-08-07 20:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會日前舉行第一次諮詢委員會議，針對「『川金會』對兩岸關係的影響」討論，與會委員表示，因應美中情勢發展，中國大陸對台工作沒有鬆手空間，政府仍須審慎因應。

與會學者及委員表示，未來無論美中採取何種互動模式解決北韓問題，台灣或將受到周邊形勢變化之影響，建議政府應掌握情勢並維持戰略定力。另有委員表示，隨著韓半島緊張程度下降，台海、南海或可能成下個熱點。

對於美中貿易戰，委員指出，從美中目前升高貿易戰情形來看，除美國將繼續對中國大陸施壓力道，美中互動的外溢情況亦可能使中方持續對台灣施加壓力，建議政府應密切關注美中貿易齟齬對台灣經貿互動、台商投資轉型的可能影響與衝擊。

關於中國對台策略，與會委員表示，中共第19次全國代表大會（19大）後對台「反獨促統」政策基調一致，發布的對台措施均以發展中國大陸內部為優先，保持對台軟硬兼施的兩手策略。後續兩岸關係發展，仍受大陸內外情勢、區域關係及美中互動影響。

陸委會主委陳明通在會中強調，台灣在地緣政治及經濟發展的重要性是植基於民主制度，此與國際社會主要價值相吻合，也是可以共同合作倡議的主題。政府將持續捍衛及確保國家主權與尊嚴，呼籲中國大陸應審慎應對當前台海情勢，摒除對台負面威逼的錯誤思維，兩岸互動才能朝良性發展。