昔批「老共非正面力量」 丁守中今自打臉與共青團交流

丁守中兩個多月內對於兩岸議題態度卻說詞反覆，引來時代力量台北市議員參選人吳崢質疑言論髮夾彎。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-08-07 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長參選人丁守中日前對兩岸議題表態，今（7）日受訪時表示，「中國跟我們同文、同種、同血緣，對很多台商家庭來說，本來就是兩岸一家人」，但對比先前台北市長柯文哲因兩岸一家親話題掀起爭議時，曾表示他不會說出這樣的話（兩岸一家親），其說詞反覆自己打臉自己。

丁守中今年5月底接受媒體採訪時曾說，「老共在我們選舉裡面，從來不是正面力量。」對於柯文哲日前說出「兩岸一家親」的言論，也酸語表示他不會說出這樣的話。

然而，今天（7）日早上丁守中在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪時，遭質疑是投降派、親中媚共，卻又反駁中國跟我們同文、同種、同血緣，「對很多台商家庭來說，本來就是兩岸一家人，不密切交流卻對立沒有道理。」他補充，過去曾和共青團有交流，交流對象包含李克強等重要領導人。

丁守中兩個多月內對於兩岸議題態度卻說詞反覆，引來時代力量台北市議員參選人吳崢質疑，「不是說老共不是正面力量嗎，那現在說自己跟老共很好是？」、「你共青團的好朋友知道你這樣消費他們嗎？還是說丁守中的意思是自己也不是正面力量？」