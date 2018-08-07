空軍F16首見同機種雙胞胎飛官 從小就想為優秀飛行員

空軍首度在同一機種中有雙胞胎飛官，哥哥梁哲維（右）及弟弟梁哲豪（左）。（記者林宜樟攝）

2018-08-07 18:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕空軍嘉義基地今天進行營區開放全兵力預校，正在進行訓練的F16戰機雙胞胎飛官梁哲維及梁哲豪兄弟也亮相受訪，兄弟倆人夢想成為優秀的飛行員，空軍第一次在同一機種中有雙胞胎飛官，依照慣例等考量，未來編隊後他們不會在同一中隊。

空軍嘉義基地今天進行全兵力預校，各式戰機進行操演，神龍小組進行跳傘特技演出，雷虎小組表演；F16戰機雙胞胎飛官梁哲維、梁哲豪預校後現身受訪，兩人年紀為25歲，從空軍官校畢業約3年，飛行時數2百多個小時，官階為中尉；梁哲維說，父親是空軍地勤人員，兄弟受到父親影響很大，小時候常看到戰機飛行，因此報考空軍官校；兄弟倆人目前在嘉義基地受訓，均表示還在努力學習。

梁哲維說，F16性能很容易會拉到9G（戰機高速行駛時駕駛員會承受自身體重9倍壓力），因此體能上平時都要訓練；兄弟倆互相扶持，有時他擅長某科目，但有些科目飛不好，但弟弟比較擅長，就會交流技巧，由於是雙胞胎，未來會分隊時不會分在一起。

梁哲豪說，會與哥哥互相探討飛行技術，一路上其實有很多挫折，但記得當初一起進入空軍的夢想，互相砥礪，朝成為優秀的飛行員邁進。